Aitor Albizua pide perdón por el final de 'La familia de la tele'

La familia de la tele cuenta las horas para emitir su último programa tras solo un mes y medio en antena. El espacio era la gran apuesta de TVE para la franja de las tardes, sin embargo, tras no cosechar el éxito esperado, el espacio presentado por Aitor Albizua, Inés Hernand y María Patiño se despedirá esta tarde.

Así lo anunciaba ayer, Aitor Albizua, quien a través de X, agradecía al equipo y se disculpaba por los malos resultados obtenidos. "Lo siento, sobre todo, por el equipo de La @familiadelatele Os deseo lo mejor. Hoy es el último día. La fiesta final a partir de las 19:30 en @La1_tve".

El presidente de RTVE, José Pablo López, comparecía hace unas semanas en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades y cuando le han preguntado por el futuro del programa no ha dudado en contestar. "Hace 2 años y medio, cuando yo estaba de director de contenidos de RTVE, pusimos en marcha un programa que se llamaba Mañaneros. Ese programa que tenía un objetivo de audiencia. Ese programa ha tardado dos años y medio en ser líder. Hemos tenido que ir haciendo cambios, ajustes, hasta que hemos llegado a la situación actual, en la que ya ha liderado algunas mañanas", indicaba. "Tengo bastante paciencia con los programas. El tema es que para retirar un programa yo necesito primero convencerme de que el programa no tiene ninguna posibilidad de remontar las audiencias. Pero esa convicción no la tengo a día de hoy con La familia de la tele, a lo mejor la tengo dentro de un mes, pero de momento no la tengo", añadía.

Gran estreno en TVE

La familia de la tele es un programa de televisión español producido por La Osa Producciones Audiovisuales y emitido en las tardes de La 1 y RTVE Play desde el 28 de abril de 2025. El formato, presentado por Aitor Albizua, Inés Hernand y María Patiño, combina entretenimiento, actualidad y humor con vocación de servicio público.

Por otro lado, el espacio también funciona como programa contenedor, ya que incluye la emisión de la serie diaria La promesa. De este modo, el programa comienza en torno a las 15:50, con un primer bloque exprés, para después dar paso a la serie a las 16:50, aunque mientras tanto continúa la emisión del formato en RTVE Play y, posteriormente, se retoma el magacín en La 1 entre las 18:40 y las 20:30 de la tarde. La familia de la tele es un programa contenedor y magacín que aborda el entretenimiento, la actualidad y el humor a través de noticias, entrevistas, reportajes y tertulias con un amplio plantel de colaboradores.