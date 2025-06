TVE pone fin a la catástrofe de 'La familia de la tele': fecha de cancelación definitiva de su mayor fracaso de audiencias en la última década

La agonía de 'La familia de la tele' llega a su fin. Aunque han intentado resistir todo lo que han podido, lo directivos de TVE han tenido que asumir finalmente el estrepitoso e incuestionable fracaso del magacín de los productores de 'Sálvame' y hace unos minutos han comunicado al equipo del programa que han tomado la decisión de cancelarlo, según ha conocido YOTELE. La noticia ha sido adelantada por Fórmula TV. Mañana, miércoles 18 de junio, se emitirá el último programa y de esta manera se despedirá para siempre, tras casi dos meses de emisión en los que la audiencia les ha dado la espalda de manera contundente desde el día de su estreno, con el pomposo desfile en el que llegó a los estudios de Prado del Rey su numeroso equipo de colaboradores, algunos de los cuales no han llegado ni siquiera a debutar.

Desde la primera emisión, sus datos de audiencia estuvieron muy por debajo de lo esperado, sobre todo tras las altas expectativas generadas por la propia corporación. Ya en su primera semana, fue superado por toda su competencia y en la segunda, se movía en cifras totalmente insostenibles que lastraban a toda la cadena. A esto había que sumar las numerosas críticas, tanto internas como externas, por contenidos impropios en cualquier televisión, como el linchamiento por venganza que le dedicaron a Paz Padilla. Su presupuesto, más del doble que el que tenía 'Sálvame', también fue muy cuestionado.

Con el paso de los días, los datos de audiencia no solo no mejoraban, sino que fueron cayendo más todavía, hasta situarse por debajo incluso de La 2 y como la última opción para los espectadores, con una terrible curva de audiencias completamente descendente en su primer tramo, que se rompía solo cuando se engañaba a los espectadores con el horario de comienzo de ‘Valle salvaje'. Pero ni con esta estrategia lograron remontar. La situación de su segunda parte no era mejor y los espectadores de 'La promesa' protagonizaban una espectacular desbandada en el momento en el que terminaba la ficción. Un síntoma inequívoco del rechazo absoluto que ha generado 'La familia de la tele' en la audiencia.

Comenzaron entonces las caras de disgusto en directo de presentadores y colaboradores, los montajes en clave de supuesta catarsis para dar que hablar e intentar remontar. Ni por esas. Se sucedieron entonces los cambios radicales de contenidos y formato, llegando a convertirse cada día en un programa distinto, denunciado hasta por sus seguidores más extremos en las redes sociales.

Pese a la mala ejecución del programa, se puede decir que 'La familia de la tele' ha tenido todo tipo de oportunidades para remontar, muchas más que otros espacios que con mejores datos fueron fulminados de la parrilla. Y aún así, no ha podido ser. Tras casi siete semanas de travesía por el desierto, el ciclo de 'La familia de la tele' en TVE termina mañana para siempre, convertido en el mayor fracaso de la temporada y de la última década en televisión.