La reflexión de Belén Esteban tras la cancelación de 'La Familia de la Tele': "La vida real probablemente sea esto"

Aunque estés acostumbrado, uno no gana siempre. Y eso es precisamente lo que le ha pasado a Belén Esteban, tan querida y odiada por la sociedad española. La popularmente llamada "princesa del pueblo" no atraviesa su mejor momento profesional tras conocerse la cancelación de 'La familia de la tele' en Televisión Española.

Tras unos discretos datos de audiencia, la televisión pública ha decidido poner fin a la emisión del programa vespertino de La 1 que tanto revuelo ha causado. Días antes de conocerse la decisión, en la fiesta de Netflix celebrada hace unos días, Belén Esteban respondía con sinceridad sobre la tesitura de 'La Familia de la Tele'.

"A ver, muchas veces estamos aquí y hay que saber estar aquí... Pero lo que me enseñaron mis padres es una cosa muy bonita. Antes me enseñaron a perder que a ganar. Así que yo soy una mujer feliz, que todo tiene que pasar por alguna cosa", comenzaba diciendo.

María Patiño y Belén Esteban, en 'La familia de la tele' / Archivo

Belén Esteban estuvo a punto de abandonar el programa

"No está siendo nada fácil", reconocía, confesando incluso su intento de abandono. "No me quería ir definitivamente, pero sí quería como un momento de decir basta. Pero cuando tengo que estar, pues tengo que estar. Este es el momento de que tengo que estar y tengo que estar. ¿Que nos va bien? Bien. ¿Que nos va mal? Mal, pero ¿sabéis qué? Que vamos con mucha ilusión y que tenga que ser lo que tenga que ser", explicaba a los periodistas. "Yo me acostumbré a estar en programas de éxito y la vida real probablemente sea esto", reconocía sacando una gran lección de vida. "Eso no quita que estoy convencida que mientras tengamos un mañana puede haber un pasado", dejaba caer.

En este punto, Belén Esteban argumentaba que "ningún trabajo ni es definitivo ni es definitorio" ya que "todas las carreras pasan por muchas fases". Eso sí, María Patiño la "fijación" por los datos del programa. "Y eso me hace pensar, porque es llamativo que 'La Familia de la Tele' sea todos los días titulares cuando ha habido programas que les ha costado, igual que nosotros, pues llegar a estabilizarse. Pero bueno, en fin", concluía.