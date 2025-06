Paz Padilla y la polémica por su tienda de ropa: "Triste, muy triste"

Paz Padilla sale reforzada tras la polémica por su marca de ropa aunque ha estallado en sus redes sociales: "Estoy muy triste". La presentadora ha denunciado la utilización de su logotipo por otras tiendas, poniéndose en contra de ella todo un pueblo. Sin embargo, no es del todo así ya que si bien es cierto que ha recibido muchas críticas, también ha recibido mensajes de apoyo y en eso es precisamente en lo que quiere centrarse:

"No tengo palabras ni vidas para agradeceros cada palabra que estoy leyendo. (Estoy intentando responder pero estoy en un rodaje y voy a trocitos como puedo) Pero os juro que está siendo cura para el alma. Me decís que me veis muy triste y lo estoy. Pero no por mí, por mi hija que es la que lleva toda la marca, la que lleva años, mañanas, tardes y noches sacando adelante No ni ná. Y por supuesto por todo nuestro equipo que se deja la piel desde allí. Y nos ha tocado lo que más nos duele, nuestras raíces. Pero solo nos queda dar las gracias por todo el amor que nos dais. Como decís muchos también: quien no lo quiera entender es porque no quiere entenderlo".

Texto explicativo de Padilla. / Instagram

La actriz y presentadora ha iniciado acciones legales a través de sus representantes por el uso de un diseño que, según alega, podría inducir a error a los clientes al asemejarse al de su marca Nonina, registrada desde 2019 y con presencia en Zahara de los Atunes.

Todo empezó con un burofax remitido por el equipo legal de Nonina Zahara, S.L. a un comercio vecino que, a juicio de los abogados de Padilla, estaba utilizando un diseño de raspa de pescado “potencialmente similar” en prendas de vestir. El objetivo era abrir una vía de diálogo extrajudicial para evitar confusiones entre los consumidores y proteger los derechos de marca.

Textos de apoyo. / Instagram

Sin embargo, la situación se tensó cuando, según denuncia la parte de Paz Padilla, el otro establecimiento decidió responder públicamente con una campaña “basada en afirmaciones falsas, descontextualizaciones y comentarios ofensivos”. Entre los bulos que desmienten se encuentran que Nonina hubiera interpuesto una demanda (afirman que no ha habido acción judicial hasta la fecha), o que pretendieran retirar todos los productos del comercio rival. “Solo se pidió el cese del uso de determinados diseños registrados”, puntualizan.