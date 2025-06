Nagore Robles, intranquila por su problema de salud: "Superdoloroso"

Susana Molina y Guille del Valle se dieron el 'Sí, quiero' el pasado viernes y se ha hablado mucho de su enlace matrimonial porque varios motivos: los invitados que acudieron, el vestido de la novia y la 'no presencia' de Mario Casas.

Un día después, Nagore Robles reaparecía ante las cámaras en el concierto de Lola Índigo y aseguró que el enlace fue "más bonito de lo que aparece en las fotos, de lo que os han podido contar, fue increíble y estaba todo al detalle".

La colaboradora de televisión destacó que "leyeron los amigos, los familiares y se dieron el 'Sí, quiero'" y que la comida estuvo "brutal". Tanto es así que aseguró que "Todo fue espectacular, de verdad, nunca había estado en una boda tan increíble", contó sobre un evento al que acudió con su novia, Carla Flila.

Pero después de la pomposa celebración a la que peregrinaron numerosos rostros de influencers, la vasca ha reaparecido a través de Instagram donde ha compartido con sus seguidores la última hora sobre su estado de salud.

Nagore y Carla. / Instagram C. F.

"Me han mirado los oídos me dicen que está todo bien, que está un poco irritado. Me han metido una cámara por la nariz que ha sido superdoloroso y me han hecho una prueba de audición. Que está todo bien. Dicen que puede ser bruxismo. Que vaya al fisio", ha contado mostrando impotencia al creer que no tiene ninguna solución para su problema y que tiene de nuevo que partir de cero.

Con estas palabras, Nagore Robles se ha sincerado y ha dejado claro que sigue intranquila. "No es. Yo sé que no es", ha alcanzado a decir del bruxismo que le ha sido diagnosticado.