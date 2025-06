¿Cuánto dinero se lleva de premio el ganador de Supervivientes? Miles y miles de euros

Apenas quedan unas horas para conocer quién será el ganador de Supervivientes. Los cuatro finalistas, Álvaro Muñoz Escassi, José Carlos Montoya, Borja González y Anita Williams, ya están en España tras volar desde Honduras y abandonar la isla tras casi tres meses y medio viviendo en Los Cayos Cochinos.

Eso sí, justo uno de ellos será eliminado en el último momento quedándose con la miel en los labios ocupando el cuarto lugar. Montoya, Borja y Anita están nominados y solo dos de ellos pasarán a la gran final junto a Escassi. Y es que el jinete es inmune al poseer el último collar de líder tras ganar a Montoya en la noria infernal.

Según informa Europa Press, los finalistas han llegado a la zona premium del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas que usan habitualmente rostros conocidos como Tamara Falcó o Isabel Preysler. Allí se han subido a una furgoneta para llevarlos al hotel en el que estarán 'escondidos' hasta el momento de coger el helicóptero que les llevará esta noche a Mediaset.

Los finalistas de 'Supervivientes': Escassi, Borja, Montoya y Anita, a su llegada a Madrid por la terminal premium del aeropuerto de Barajas / EUROPA PRESS

Pelayo critica a Montoya: "Para que no llore"

Por su parte, Pelayo Díaz ha opinado sobre quién quiere que gane Supervivientes. En este sentido, cabe recordar que el ganador se llevará 200.000 euros. "Ay, ¿quién creo o quien quiero? No sé, tengo un dilema yo... Pues no sé qué decirte, casi que se lo lleve Montoya para que no llore. O sea, chao" ha exclamado entre risas.

Asimismo, en '¡De Viernes!' le ha echado en cara a Terelu que en la isla fue "una vaga" y "estorbó más de lo que ayudó". "Ya le dije lo que le tenía que decir, pero una vez esté dicho que todavía queda el debate, atención. El debate de supervivientes yo creo que va a dar mucho de sí. O sea que creo que la gente tiene que estar muy pendiente porque creo que ahí es donde todos, bueno, yo espero que todos nos atrevamos a decir lo que de verdad pensamos. Y no sean siempre los mismos diciendo las cosas que eso que me pasa un poco como que en el colegio se quejaba todo el mundo y yo era el que le decía las cosas al profesor".