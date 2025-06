Sofía Suescun se pone a tope con la llegada del verano: "Darle cañita"

Sofía Suescun ha celebrado su salida de 'Socialité' regalándose un día de cuidado personal. La 'influencer' trabajó ayer por última vez en este programa de Mediaset, con una emotiva despedida en la que no pudo contener las lágrimas, y hoy se ha dedicado a disfrutar del sol y la piscina que tiene en su casa.

Pero la navarra no es de las que se pasan el día en la tumbona. El cuerpo escultural que luce es fruto de largas sesiones de ejercicio, tanto en el gimnasio como al aire libre. En Instagram stories ha compartido varios vídeos de los ejercicios que realiza para fortalecer los glúteos. "Para quien quiera hacerlo: solo necesitas unas bandas elásticas y ganas. 15/20 repeticiones por ejercicio sin descanso", ha escrito.

"Darle cañita al culo mientras el sol me carga de energía. No hay mejor combinación", ha titulado el vídeo. "Ah, y con sonido de pájaros haha. No hay excusas", ha añadido. El postentreno se lo ha brindado Kiko Jiménez, su pareja, todo un cocinillas, que ha elaborado un gazpacho con arándanos y una ensalada con vinagreta, ideal para combatir el calor. "Poco se habla de la suerte que tengo", ha confesado Sofía Suescun.

Imagen publicada por Sofía Suescun. / INSTAGRAM / @sofiasuescun

Biografía

Sofía Suescun Galdeano nació en Pamplona en 1996. Se dio a conocer en el panorama televisivo tras ganar Gran Hermano 16 y Supervivientes 2018, dos de los 'reality shows' más famosos de Telecinco. Desde entonces se consolidó en Mediaset participando en otros programas, como Gran Hermano Dúo.

Aparte de los 'realities', Sofía se afianzó como colaboradora en distintos programas de Telecinco. Entre ellos destacano Mujeres y hombres y viceversa, Viva la vida, Ya es mediodía o Socialité. En 2021 su carrera profesional sufrió un revés, cuando fue apartada repentinamente de Mediaset, desapareciendo de la televisión hasta su reaparición en Supervivientes All Stars en 2024, donde quedó tercera finalista.

Sofía Suescun también ha desarrollado una sólida carrera como influencer, colaborando con marcas como Netflix, Starz Play y Shein. Desde marzo de 2025, ha retomado su presencia en Telecinco como presentadora de la sección de realities en Socialité, consolidando su papel como figura relevante en el entretenimiento y la comunicación digital en España.