Marta Riesco abandona Madrid tras la cancelación de "La familia de la tele"

Marta Riesco está feliz como una perdiez con su trabajo en TVE. Sin embargo, podría estar a punto de terminar y "no me lo creo", decía los días previos al arranque de "La familia de la tele". Para la reportera era un sueño portar el micro de la cadena. Después de cientos de fotografías micro en mano, el "sueño" de Riesco pende de un hilo. Son momentos difíciles para ella y el resto de compañeros. La cadena tiene previsto terminar con el programa por su escasa audiencia, pero ni el ente público ni los trabajadores han dicho nada aún de forma oficial, salvo Marta, que ha dejado un mensaje a sus seguidores y se ha ido de Madrid.

La periodista está en Galicia. Ha viajado con su pareja, el músico Alejandro Caraza, para disfrutar del festival "O son do camiño". Ambos on melómanos y no se han querido perder la oportunidad de ver a Amaral o Estopa en directo en un festival que cada año gana más fama. Son días de desconexión y de incertidumbre. Y Marta Riesco no se esconde.

En un mensaje a sus seguidores les ha confesado cuál es la situación acutal. "Mis vidis. Me preguntáis cosas que aún no puedo contestar, porque aún no sabemos nada. Estoy disfrutando de unos días de relax y la verdad que voy a intentar aprovecharlos al máximo. No dudéis que, cuando pueda o sepa, os diré algo como siempre he hecho. Os quiero y gracias por preocuparos por mí y por mi trabajo", escribía en una stories en cuenta de Instagram, donde la siguen más de 200.000 personas.

"Vais a flipar con el notición"

Marta Riesco trabaja con marcas en sus redes sociales y sabe muy bien cómo crear ganchos que vendan. Y eso ha hecho con una propoción con un conocido supermercado. Sus seguidores se quedaron de piedra cuando al inicio de u vídeo decía "Vais a flipar con el notición; os vais a morir de envidia". Ante un contexto tan incierto, como la cancelación del programa de TVE, daba la impresión de que iba a anunciar algo al respecto. No fue así. Estaba haciendo publicidad.

Pese a este maletendido, Riesco es clara sobre el momento que está viviendo. No escondió su entusiasmo por su trabajo en la cadena y tampoco esconde que, pese a la incertidumbre, procura disfrutar de la vida y mantener la calma.