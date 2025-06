Los 34 años de Irene Rosales, la mujer "que me salvó la vida", ha dicho Kiko Rivera

Kiko Rivera se ha levantado hoy muy cariñoso con su mujer. El motivo no es otro que el 34 cumpleaños de Irene Rosales con quien ha celebrado "no solo que naciste, sino que llegaras a mi vida ganando a la mujer que me salvaría la vida".

En el día que sopla 34 velas le dedica esta declaración de amor:

"No hay suficientes palabras para expresar lo que significas para mí. Eres mi compañera, mi hogar, mi fuerza, y sobre todo, la luz que apareció cuando todo lo que me rodeaba era oscuridad. Cuando me sentía perdido, roto, sin rumbo… llegaste tú. Con tu forma de mirar la vida, con tu paciencia, tu ternura y ese amor que no exige nada pero lo da todo. Me viste en mis peores momentos, cuando ni yo mismo me soportaba, y aun así decidiste quedarte. Decidiste tenderme la mano y decirme, sin decir nada, que podía levantarme, que podía volver a creer, que merecía vivir, amar, y ser amado".

¿Otra vez la Inteligencia Artificial?

"Gracias por salvarme"

En el día del cumpleaños de Irene Rosales, su marido le da las gracias "por salvarme, por no rendirte conmigo cuando ni yo sabía cómo seguir adelante. Gracias por recordarme quién era, por darme razones para mejorar, por hacerme sentir valioso. Tú fuiste mi salvavidas cuando todo me pesaba demasiado. Y hoy, que te celebro, también celebro el regalo inmenso que me dio la vida al cruzarte en mi camino".

Además, la llena de halagos: "Eres tantas cosas: valiente, hermosa, inteligente, generosa…".

Un deseo

Kiko Rivera le pide un solo deseo a su mujer: "Que sigamos compartiendo la vida, creciendo, riendo, abrazándonos fuerte en los días buenos y también en los no tan buenos. Que nunca falte esa complicidad que solo nosotros entendemos, y que el tiempo no haga más que reforzar lo que ya es indestructible entre nosotros".