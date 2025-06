¿Kiko Rivera o Míster Wonderful? El mensaje del DJ sobre la amistad

Para Kiko Rivera su familia es lo primero (su mujer y sus hijos) pero la familia que se elige, es decir, sus amigos, son también una pieza fundamental de su vida. Tanto que ha querido rendirles un homenaje a través de sus redes sociales con un precioso texto sobre la amistad y fotos con las personas más importantes de su vida. Después de nervios, tensión y decepciones a consecuencia de la comunion de su hija Ana, pasa página tras unas semanas "de demasiados cambios, exigencias, cosas ocurriendo al mismo tiempo...".

La amistad es para él "uno de los tesoros más grandes que existen en la vida, un pilar fundamental en mi día a día, esas personas que están contigo en los mejores momentos pero, sobre todo, en los peores". Desde su experiencia y, como si se tratara de Mr. Wonderful, "no hay nada como una conversación con un amigo para cambiarte el humor, levantarte el ánimo o simplemente hacerte sentir acompañado".

Algunos de sus seres elegidos lo son desde la infancia, el colegio o el barrio, mientras que otros son más recientes pero "todos han dejado una huella en mi vida".

No te juzgan

Los amigos de verdad son, para el DJ, "esos que no te juzgan, que te apoyan incluso cuando no entienden del todo tus decisiones, los que te llaman solo para saber cómo estás, los que se presentan sin avisar solo porque saben que los necesitas, los que celebran tus logros como si fueran suyos y los que te levantan cuando te caes".

La amistad es un refugio, un abrazo sin brazos, dice el hijo de Isabel Pantoja, al entender que "la vida sin ellos no sería lo mismo porque dan color a los días grises", escribe en sus redes sociales, mientras sorprende a todos.

Cada vez que escribe este tipo de textos -bastantes últimamente- hay quienes no se cortan un pelo: "¿Usando IA, no, Kiko?". Y es que es cierto que hay mucha diferencia entre la redacción de unas stories y otras. En cualquier caso, eso no debe arruinar el fondo de la publicación, que sirve para dar las gracias a todos esos amigos "por existir, por aguantarme, por reír conmigo, por llorar conmigo, por no soltarme nunca".