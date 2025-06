Terelu se pronuncia sobre la pena de cárcel de los hermanos Costanzia

El propio Carlo Costanzia se ha sentado en un plató de televisión en España -en '¡De viernes!'- y ha hablado de la condena a sus dos hijos, Pietro y Rocco. Si lo viste, no te costaría caer en la cuenta de que el invitado y una de las colaboradoras, Terelu Campos, mantienen cierta relación familiar ya que son consuegros, es decir, sus hijos son pareja y tienen un nieto en común. Aunque no interactuó mucho con ella en el programa, hoy hemos sabido que las pasadas Navidades las pasaron juntos. Lo ha contado la colaboradora de televisión en la rueda de prensa que ha protagonizado en Móstoles para promocionar su obra de teatro.

Allí, Terelu ha confesado que cuando su consuegro visita España "vienen a casa a comer" y que la relación que tiene con él es "normal"... incluso "fin de año lo hemos pasado juntos", por lo que no entiende porqué se cuestiona todavía el vínculo que puedan tener. Tanto es así que "el viernes, evidentemente, hablamos de nuestro nieto, de lo lindo que está, a quién se parece y esas cosas".

En cuanto al momento tan complicado que está viviendo Carlo, la comunicadora ha explicado que "está sufriendo muchísimo" y ha opinado que "lo de su hijo mayor y lo de su siguiente hijo es que nos parece como descomunal con respecto a las sentencias de las otras personas que están en la misma condición" y en ese sentido "entiendo que ahí ha sido un palo muy grande, es un padre, por favor, que sus dos hijos están en donde están y en las condiciones que están".

Al igual que en su día hizo con Isabel Pantoja, Terelu ha aprovechado para recordar que "la justicia tiene que ser justa, no ejemplarizante."y "si en otros países también se hace que la justicia sea ejemplarizante, yo creo que comete un error la justicia. Porque la justicia tiene que ser justa".

Mar Flores

La comunicadora también ha sido preguntada por las últimas declaraciones de Mar Flores en un podcast hablando de su vida privada y ha explicado que "cada uno decide lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere... y yo como respeto a todo el mundo, pues solo me gusta que me respeten a mí", lo que no significa que "no me haya sentido respetada, solo que me gusta que me respeten como yo respeto a todo el mundo".

Por último, en si se leerá las memorias de su consuegra cuando las publique, Terelu ha contestado que "no lo sé, francamente. Si a lo mejor tuviera tiempo, sí y, si no, pues, no", pero no le sorprende que escriba un libro porque ella también lo escribió hace unos años.