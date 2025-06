La nueva ilusión de Luitingo: enamorado de nuevo

Luitingo parece ya haber pasado página definitivamente de su historia con Jéssica Bueno. Un año de relación que acabó como el rosario de la aurora tras varios meses de convivnecia en Bilbao, la ciudad de ella, pero que no fructificó ante plantes de vida totalmente diferentes. Unos meses después, cuando el artista ya ha dejado atrás las críticas por la ruptura y ya vive en su nueva casa tras independizarse de casa de sus padres, Luitingo tiene una nueva ilusión.

¿Quién es ella? Se trata de una desconocida joven sevillana ajena por completo al mundo de los famosos. "Llevan un tiempo conociéndose y quieren ir despacio", ha anunciado la periodista Leticia Requejo.

Además, explicaba que van despacio porque "no tiene nada que ver con el mundo de Luitingo, no se dedica a nada de esto y todo esto le asusta, sobre todo, con lo que ha salído de él".

El apoyo incondicional de su familia

Su familia está encantada con la nueva vida de Luitingo, que lo tienen cerquita y, además, enamorado de nuevo. Junto a sus padres, "todo esto se me ha hecho más fácil y hemos superado juntos situaciones muchísimo peor de lo que la gente cree... pero hemos salido adelante". La ruptura con Jessica trajo consigo insultos, amenazas y un final nada agradable para el artista. Junto a sus padres, "he resurgido, he reído, he llorado, he aprendido y he vuelto a darme cuenta una vez más que tengo una suerte increíble".