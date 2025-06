Carlo Costanzia confiesa el motivo real de su ruptura con Mar Flores

En uno de los momentos más complicados de su vida tras la condena de sus hijos Pietro y Rocco Costanzia a 12 y 8 años de prisión en Italia, Carlo Costanzia di Costigliole ha regresado a España para sentarse en el plató de '¡De Viernes!' y sincerarse sobre este tremendo varapalo judicial para su familia.

Coincidiendo con la sentencia de sus hijos, su exmujer Mar Flores ha concedido una entrevista en el podcast de Nagore Robles, 'La casa de mi vecina' que ha desatado un gran revuelo porque, dejando a un lado el hermetismo que rodea a su vida privada, se ha sincerado como nunca y ha hablado sobre sus matrimonios con Javier Merino y el propio Carlo.

"A veces encuentras la persona que empatiza contigo de manera brutal, pero eso puede ser temporal, momentáneo o eterno. Me dije: esto es lo que estaba buscando, pero al final resultó que no era ni el momento ni la persona correcta. Mi necesidad de confort, de sentar la cabeza, de no tener que seguir demostrando... es lo que me falló. Es el padre de mi primer hijo y objetivo cumplido. Yo quería ser madre y fui la persona más feliz del mundo" ha revelado sobre el italiano.

Unas declaraciones que han molestado y mucho a Costanzia di Costigliole que, demoledor, ha respondido a la modelo en el programa de Mediaset: "Que una madre diga que su objetivo era encontrar un hombre para tener un hijo dice mucho de ella", ha asegurado, revelando que su matrimonio con Mar se rompió por una infidelidad de la modelo, a la que ha culpado del buylling que su hijo Carlo sufrió en su infancia.

"Lo que yo he sufrido con Carlo por culpa de la madre podría escribir tres libros. Los problemas que ha tenido Carlo los ha tenido por el estilo de vida de la madre. Cuando le hacían bullying en la escuela no era porque le dijeran que ella hacía un programa de televisión, era porque le decían lo que hacía la madre", ha apuntado implacable.

El italiano reacciona a las memorias de Mar Flores

Un enfrentamiento que no habría hecho más que empezar, ya que Mar está escribiendo sus memorias, en las que contará sin filtros los episodios más importantes de su vida. Verán la luz antes de que termine el año y, aunque el secretismo es máximo, la periodista Beatriz Cortázar ha adelantado que "no se va a dejar nada en el tintero", por lo que todo apunta a que contará en primera persona cómo fue su relación con el padre de su hijo Carlo.

"Que tengáis buena noche. Pasarlo bien, muchas gracias. Disculpadme... llevo cuatro noches sin dormir y tengo que ir a descansar..." ha respondido Costanzia di Costigliole cuando le hemos preguntado por la autobiografía de la modelo, dejando en el aire si está preocupado o tiene miedo de lo que Mar pueda contar sobre su matrimonio.