Melody pasa página: "Todo tiene su tiempo y he vivido una experiencia muy buena"

En el ojo del huracán tras su polémico paso por Eurovisión -donde quedó en el puesto 24º-, Melody ha concedido por fin su primera entrevista. El plató elegido, creando un cisma porque muchos esperaban que rompiese su silencio en RTVE, 'El Hormiguero', donde se ha sincerado con Pablo Motos sobre su experiencia en el festival.

Dejando claro que en ningún momento cree que ha perdido "porque me he ganado el corazón de gente que no me conocía", sí ha admitido que le hubiese gustado hacer las cosas "de otra manera". "Ya que he quedado en el 24, me hubiese gustado equivocarme yo. Estoy en mi derecho de decirlo y no por eso me he hecho la víctima", ha sentenciado.

Una entrevista que está dando mucho que hablar, y tras la que Melody ha puesto rumbo a Málaga para reencontrarse con su hijo Cairo. Tranquila y contundente, la cantante de 'Esa Diva' ha asegurado que ya no tiene nada más que contar "porque ya lo he dicho todo" y ha aprovechado para promocionar su nuevo tema, 'El apagón', en el que está volcada en estos momentos dejando atrás su participación en Eurovisión.

"Estoy muy bien, muy contenta y muy tranquila. Todo tiene su tiempo y hemos vivido una experiencia muy buena. Y nada, muy agradecida por todo y muchísimas gracias por el cariño. Y a los periodistas, a todos, y ahora seguir con muchas cosas que vienen", ha añadido, dejando claro que pasa página y que no quiere volver a hablar del festival porque "con ya con lo que he dicho es suficiente".