Marta Peñate, al plató de "De Viernes" días después de perder a su hijo

Unas horas después de que Marta Peñate y Tony Spina anunciaran que han perdido el bebé que esperaban, la influencer se recupera como puede del aborto espontáneo sufrido. Tras acudir a Urgencias les dieron la fatal noticia: "No hay latido". Un duro revés que deja a la exconcursante de reallities totalmente destrozada, al igual que su pareja. Sin embargo, en las últimas horas ha sorprendido a todos anunciando que hoy estará en el programa "DeViernes", desde donde "en muchas ocasiones he recibido ofertas y siempre las he declinado pero esta vez lo veo necesario porque necesito pasar página, dar la cara y dejar de sentir esta vergüenza que llevo conmigo", ha planteado Peñate Amador.

Storie de Marta. / Instagram

Su último fin es "ayudar a mujeres como yo" y anuncia que a partir de ahora ese aspecto de su vida íntima "lo llevaré en privado porque si vuelvo a tener un duelo como este no quiero verme en la obligación de tener que contarlo porque es un mal trago a mayores del horror que sufro".

Desea que "todo pase pronto" y a corto plazo pueda "volver a subir contenido riendo y siendo feliz", explica. Y es que, según ella misma ha publicado cuando anunció el aborto sufrido, "la vida es muy bonita y aunque sean momentos duros, seguimos teniendo motivos para sonreír".

Ambos explican que, tras una ecografía anterior en la que escucharon el latido del bebé, tenían esperanza en que el embarazo siguiera su curso. “La probabilidad de que pasara algo después del latido y del progreso que estaba teniendo era baja, pero podía pasar”, señalan.