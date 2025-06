Eduardo García, de ‘La que se avecina’ a vivir con sus padres: “Me torcí”

Fue el mítico Josemi de ‘Aquí no hay quien viva’ y Fran en ‘La que se avecina’. Uno de esos niños que se hacen famosos demasiado pequeños, que empiezan muy pronto a hacer cosas que no son de niños. Y eso, a veces, pasa factura. En el caso de Eduardo García parece que así ha sido.

En el programa de Telecinco ‘TardeAR’, el periodista Álex Álvarez ha señalado que había conversado con el actor. "Eduardo vive en un pueblo de Toledo. Tiene 33 años. Me costó mucho reconocerle y está muy cambiado".

"Llevo bastante tiempo fuera de todo esto. Tuve un tiempo que me torcí bastante, para qué nos vamos a engañar. Tampoco he sido malo... ese acto también de rebeldía y tal... y las cosas no se arreglan así, no se arreglan haciendo 'el gamba' por ahí", aseguró el actor al programa.

Afirmó, además, que el éxito tan repentino le pasó factura: "Empecé a currar muy jovencito. Yo siempre he tenido ganas de vivir esa infancia que no viví. Hay ciertas cosas que los chavales de 12 años hacían como todos, pues yo ya me vi coartado para hacerlas. Yo veía a otros niños que tenían otras libertades y yo añoraba un poco eso".

También en la web de Telecinco indican que, según pudo saber 'OK Diario', Eduardo García ha trabajado como camarero y ahora vive con sus padres, que le ayudan económicamente. Respecto a su pasado cinematográfico, el periodista de TardeAR afirmó que "no salió contento de la interpretación. Está decepcionado con algunos compañeros de 'LQSA' porque algunos no le han cogido el teléfono".

¿Qué fue del ‘Paquito’ de ‘Aquí no hay quien viva’?

Otro mítico personaje de ‘Aquí no hay quien viva’ fue Paquito. Lo interpretaba Guillermo Ortega, que pasó de imprescindible a despedido en apenas unas semanas. Pese a ello, siguió con su carrera actoral.

Nacido en Madrid en 1971, Guillermo Ortega comenzó a trabajar muy joven en televisión. Su primer papel en la pequeña pantalla fue el de un personaje episódico en la celebérrima serie ‘Farmacia de guardia’, donde hizo de Julio, ayudante en la famosa botica.

De allí pasó a hacer otros títulos míticos como ‘Hermanos de leche’, ‘Canguros’ o ‘Éste es mi barrio’. Ortega fue uno de los muchos que dieron el salto a Telecinco con "La que se avecina", donde interpretó a Joaquín Arias, un trabajador de la constructora muy baboso apodado como el ‘Vendepenas’.

Tras salir de la ficción de Telecinco pasó por otras series como ‘La familia Mata’, ‘Tierra de lobos’, ‘La peluquería’ o ‘Amar es para siempre’, que ha sido su último trabajo, con 253 episodios a sus espaldas. Además, también ha hecho sus pinitos en el cine en filmes como ‘El oro de Moscú’ o ‘Fuera del cuerpo’.