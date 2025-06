Preocupación por el estado de salud de Rocío Flores, a la espera del diagnóstico de su enfermedad

Rocío Flores ha hecho saltar todas las alarmas tras contar que está a la espera de realizarse unas pruebas médicas para hacer frente a una serie de síntomas que lleva tiempo arrastrando. Aunque está totalmente alejada del foco mediático y en su perfil de Instagram suele publicar pocos detalles personales -la mayoría son compromisos publicitarios-

A pesar de su actitud positiva, la influencer ha compartido con sus seguidores la inquietud que ha generado en su entorno más cercano, especialmente en su padre. “Os juro que no puedo con él. Me van a sedar para una prueba y está completamente nervioso”, contaba entre risas, dejando ver el nerviosismo de Antonio David, quien confesaba sentirse muy afectado: “Tengo mucho miedo. Mis nervios están por los suelos. Si se lo hacen a ella, es como si me lo hicieran a mí”.

Por su parte, la joven ha aprovechado para lanzar un mensaje a sus seguidores a modo de consejo. “No hagáis como yo, no paséis meses sin consultar al médico. Es mejor ir, hacerse chequeos y prevenir”.

Rocío Flores vive alejada del mundo de la televisión, aunque deja rastro en su perfil de Instagram, donde cuenta aquellas cosas que ella quiere y no las que busca la prensa del corazón. A menudo disfruta de la compañía de su padre y hermano mientras que con su madre no hay ningún avance posible.