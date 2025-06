La venganza de Luitingo

Luitingo parece que vuelve a estar ilusionado con la vida después de su ruptura con Jessica Bueno, a la que conoció hace un año en Gran Hermano VIP. Tras duros momentos para ambos a consecuencia de una ruptura no esperada por nadie, Luitingo regresó a Sevilla al nido paterno y allí ha permanecido varios meses. Sin embargo, hace unos días anunciada la buena nueva: "Me he comprado una casa y me he independizado".

Junto a sus padres, "todo esto se me ha hecho más fácil y hemos superado juntos situaciones muchísimo peor de lo que la gente cree... pero hemos salido adelante".

Ante esta situación y con su vida personal ordenada, ahora todo su esfuerzo está puesto en su perfil profesional como cantante. En este momento se acuerda de "todos esos haters que me quisieron hundir la vida", en referencia a los usuarios de redes sociales que le insultaban y amenazaban tras su ruptura con la modelo.

A todos ellos les dedica una de sus últimas stories en Instagram: "A todos los que pensabais que estaba acabado, que nadie se iba a acordar de mí y que no me llamarían ya ni para saludarme, os digo que saco temazo", además de poner fechas y lugares de actuaciones.

Storie de Luitingo / Instagram

Además termina con retranca: "Os mando un abrazo".

Dormir solo...

Si hay algo que sabe que le resultará difícil a Luitingo con su nuevo estado de independencia será "dormir solo en mi nueva casa esta noche, algo que me ha desgarrado". Pese a todo, una vez más grita a los cuatro vientos "lo afortunado y orgulloso que me siento de los padres que tengo".