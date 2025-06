Ana Milán hará de Risto Mejide en la versión alternativa de ‘Viajando con Chester’ que prepara Mediaset

‘Ex. La Vida Después’ es un nuevo programa de Cuatro (acaba de iniciarse su producción) que estará conducido por Ana Milán y supondrá una continuidad con el programa de Risto Mejide ‘Viajan con Chester’.

En Mediaset apuntan que ‘ex’, según el Diccionario de la RAE, significa “prefijo que significa ‘que fue y ha dejado de serlo’”. Figuras de primer nivel que, en el pasado, desarrollaron brillantes y memorables carreras en ámbitos como el espectáculo, la cultura, la política o el deporte y vieron cómo se apagaban los focos a su alrededor, dando paso a una nueva etapa en sus vidas, protagonizarán ‘Ex. La Vida Después’.

Mediaset España ha iniciado en colaboración con Vodevil Entertainment, productora encabezada por Risto Mejide, la producción de este nuevo programa en el que el prefijo ‘ex’ no solo se aplicará a la profesión o el rol que tuvieron en el pasado sus invitados, sino que también se ligará a los espacios y localizaciones en los que tengan lugar las entrevistas que continuarán teniendo un peso simbólico fundamental: todos ellos también tendrán una historia que ‘contar’ tanto por la función que cumplieron en su momento como por su posible vinculación con el pasado de los protagonistas.

“Con su marcada personalidad, su espontaneidad y su sentido del humor, Ana Milán se sentará frente a frente con sus invitados para reflexionar sobre las experiencias vividas, sobre el paso del tiempo y también sobre cómo afrontaron el momento en el que dejaron de ser el centro de atención mediática”, destacan.

La novia de Risto Mejide se siente en el Chester

El spin off de ‘Viajando con Chester’ ya está en proceso de producción. Hasta que llegue, habrá que conformarse con el original. Una de las últimas entrevistadas fue la mismísima novia del presentador, Laia Grassi.

El momento de más salseo del programa llegó justo al final. En la web de la cadena indican que, al finalizar, el presentador del 'Chester' ponía punto y final al programa de una manera diferente: "Ya se ha acabado esto", comenzaba. Ella le agradecía el haber estado presente en su programa: "Muchas gracias por haberme invitado".

"Gracias a ti. Gracias por todo lo que has explicado, gracias también por dejarme explicar todo lo que he explicado yo. Y no sé. Es que normalmente el invitado se va y yo me quedo. Pero es que nos vamos al mismo sitio tú y yo. Entonces, claro, sería un poco raro. Y hay que hacerlo de verdad, así que nos vamos a ir tú y yo", decía desatando las risas de Laia.