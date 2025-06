El suceso que casi le cuesta la vida a Kiko Matamoros: "Dos vueltas de campana"

'La Familia de la Tele' ha vuelto a la carga al completo. TVE redujo su duración y suprimió el segundo bloque del programa del 2 de junio, pero las presiones han llevado a volver al formato original tan solo un día después.

Las redes sociales se llenaron de comentarios criticando el nuevo aspecto del programa, que llegaba a parecerse demasiado a otros espacios de la competencia, como 'Socielité', de Telecinco.

En el programa de hoy han regresado los colaboradores del sofá habitual, contando con la participación de Lydia Lozano, Laura Fa y Belén Esteban. Además, esta última también ha retomado su habitual sección de cocina.

"Muy desorientado"

En el programa de hoy también ha estado Kiko Matamoros, que ha contado su experiencia traumática tras un accidente con su vehículo. Sus compañeros estaban analizando qué hacer en el caso de quedar bocabajo y el tertuliano compartió su caso.

"Yo tuve dos vueltas de campana y me quedé con el coche bocabajo. Pude salir, pero me costó muchísimo porque estaba muy desorientado del golpe. Lo que sí pude hacer fue apagar el motor, eso siempre te lo dicen. Esa lucidez sí la tuve, pero luego quitarme el cinturón me costó bastante", ha asegurado Kiko Matamoros en el programa.

El colaborador no ha especificado cuándo tuvo lugar este suceso. La urgencia más reciente de Kiko Matamoros tuvo lugar el 10 de abril de este año, cuando fue ingresado en el hospital para ser operado del esófago para facilitar el paso de alimentos al estómago.