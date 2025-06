Los motivos por los que Isa Pantoja no fue a la comunión de la hija de Kiko Rivera

Ana, la hija mayor de Kiko Rivera, ha vivido este fin de semana un emocionante día de comunión. Un día "lleno de luz, emoción y alegría", según ha contado el propio DJ. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa si se tiene en cuenta que Isabel Pantoja, la abuela de la pequeña, no ha asistido. Tampoco lo ha hecho Isa Pantoja ni ni Fran Rivera, si bien Cayetano sí se pasó por la celebración. Por supuesto, Agustín Pantoja tampoco ha acudido al evento, "un paso de crecimiento no solo como niña sino como una personita con valores, fe y corazón hermoso", ha contado.

¿Por qué Isa Pantoja, la tía de Ana, eligió pasar el día en las atracciones en lugar de ir a la comunión de su sobrina?

La propia Isa Pantoja ha dado la respuesta

El motivo por el que ella no estuvo en la comunión de su sobrina Ana, como ha explicado en "La Familia de la Tele", es que no estaba invitada. Y va más allá: si Kiko la hubiese invitado y su hijo Albertito -primo de Ana- hubiera querido, "yo hubiera accedido a ir". No obstante, "no tenemos nada que reprocharnos, no me ha invitado y ya está, él tampoco estuvo en el bautizo de mi hijo y ahí sí teníamos relación".

Lo cierto es que Kiko tampoco asistió a la comunión de Alberto, el año pasado, ni tampoco a su boda con Asraf.

Mientras Kiko ha tocado fondo, Isa cuenta los días para el nacimiento de su segundo hijo -el primero con Asraf- previsto para dentro de 15 días. Un momento muy especial en el que ha confesado que le gustaría tener noticias de su madre, aunque se ha mostrado escéptica "porque no espero que aparezca". "No doy por descartado un mensaje, me duele porque es una persona a la que quiero, pero hace meses que hice el ejercicio de asumir las cosas por mi salud mental. No puedo hacer nada por querer cambiar a una persona que no quiere cambiar" se ha lamentado.