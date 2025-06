Kiko Rivera se confiesa: "He perdido el control"

"He perdido el control y no me da vergüenza decirlo". Quien se confiesa de esta forma no es otro que Kiko Rivera dos días después de la celebración de la comunion de su hija Ana. Y es que las últimas semanas han sido para él "un torbellino de demasiados cambios, exigencias, cosas ocurriendo al mismo tiempo..." y aunque intenta ser fuerte, "hay momentos en los que simplemente no puedo más".

El DJ asume que "he ido con el pie demasiado en el acelerador" sin darse cuenta de que "mi cuerpo y mi mente necesitan frenar, respirar y escuchar lo que me está pasando porque me estoy desbordando".

Sin compasión

Kiko Rivera lo cuenta en sus propias redes sociales y "no para que se compadezca nadie de mí sino porque necesito soltarlo y quiero ser real, no una fachada sonriente".

La comunión

El hijo de Isabel Pantoja es muy consciente de que la comunión de su hija fue "un día muy duro emocionalmente" y no solo por la emoción de la celebración, sino por las ausencias ya que "algo de mí se rompió un poco". Y después de varios días sin tocar un cigarrillo, "volví a fumar un par de ellos". Sin embargo, "no fue solo el tabaco, fue el conjunto. Todo me superó".

El DJ asume que "necesito cuidarme de verdad" y da las gracias a quienes empatizan con él.