El anuncio sobre la nueva vida de Luitingo: "Vuelvo a..."

https://www.laopiniondezamora.es/tags/luitingo/

Luitingo parece levantar cabeza después de su ruptura con Jessica Bueno, a la que conoció hace un año en Gran Hermano VIP. Sin embargo, hace unos meses saltaba por los aires su idilio y acababan comunicando el final de su relación. Tras duros momentos para ambos a consecuencia de una ruptura no esperada por nadie, Luitingo regresó a Sevilla para recomponer su vida después de vivir en Bilbao durante medio año.

Ahora el propio artista anuncia que "mi vida da otro giro". Después de vivir durante tres meses junto a sus padres y volver a su hogar, ahora "vuelvo a tener una casa y vuelvo a independizarme, y lo hago feliz pero con tristeza de separarme de lo más grande que me dio la vida: mis padres".

Junto a sus padres, "todo esto se me ha hecho más fácil y hemos superado juntos situaciones muchísimo peor de lo que la gente cree... pero hemos salido adelante".

Esta publicación de Luitingo en redes sociales "va dedicada a ellos" porque la ruptura con Jessica ha traído consigo insultos, amenazas y un final nada agradable para el artista. Junto a sus padres, "he resurgido, he reído, he llorado, he aprendido y he vuelto a darme cuenta una vez más que tengo una suerte increíble".

Dormir solo...

Si hay algo que sabe que le resultará difícil a Luitingo con su nuevo estado de independencia será "dormir solo en mi nueva casa esta noche, algo que me ha desgarrado". Pese a todo, una vez más grita a los cuatro vientos "lo afortunado y orgulloso que me siento de los padres que tengo".