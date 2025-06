Raquel Bollo y su ruptura: "Vengo con muchas ganas de pasarlo bien"

Raquel Bollo siempre se ha mostrado muy discreta con la relación que mantiene con un empresario sevillano llamado Mariano desde 2017, y han sido contadas las ocasiones en las que ha hablado de su vida sentimental. En primavera de 2023 surgían los rumores de ruptura en la pareja, y era el desaparecido programa 'Sálvame' el que revelaba que el andaluz habría abandonado la casa que compartía con la diseñadora a las afueras de Sevilla al no poder soportar la presión mediática por la participación de Alma y Manuel Cortés Bollo en 'Supervivientes'.

Desde entonces, no habíamos vuelto a ver a Raquel y a su novio juntos, y el silencio de la colaboradora parecía confirmar que su historia de amor había llegado a su fin después de 6 años, pero su reaparición juntos en un día tan señalado como el de la Primera Comunión de la hija de Kiko Rivera e Irene Rosales, ha acabado con las especulaciones y ha dejado claro sin necesidad de palabras que siguen tan felices como el primer día.

Ruptura

Aunque no han querido hacer declaraciones sobre su relación, llegando a abandonar la celebración por separado para no ser captados juntos -aunque hicieron su aparición en el convite juntos en compañía de más familiares- Alma Bollo se ha mostrado rotunda y ha revelado que su madre y Mariano nunca se han separado aunque se creyese lo contrario: "Yo es que nunca he vivido una ruptura, pero bueno, ya yo siempre, desde que estaban he estado con ellos, así que bueno. Y han llegado juntos, obviamente, porque son pareja, vamos" ha asegurado.

Además, la influencer se ha mantenido al margen de la sonada ausencia de Isabel Pantoja e Isa Pi en la comunión, apuntando que "como no son invitadas mías y no es mi evento, no te puedo decir otra cosa. Vosotros sabéis más que yo, no sé, la verdad, no tengo ni idea". "La verdad, yo vengo con muchas ganas a pasarlo bien, a disfrutar un ratito con los míos, y ya está. Y sobre todo a disfrutar de la pequeña" ha concluido.

"Lo hemos pasado muy bien y todo bien, un día muy especial para Ana" ha confesado Raquel tras la celebración, evitando pronunciarse sobre la ausencia de la cantante y de su hija, y sobre el duro mensaje que Kiko Rivera ha compartido en redes sociales dirigido a su madre y a su hermana: "Yo no lo he visto, estaba ahí con los niños, disfrutando de mis nietos también", ha zanjado discreta.