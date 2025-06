Carlos Latre confiesa por qué dejó 'Tu cara me suena' y si ahora lo echa de menos: ¿estaría dispuesto a volver al programa?

Carlos Latre fue el invitado estrella de 'Col·lapse' esta semana, aunque esta vez el programa de TV3 no lo presentó Ricard Ustrell, sino Àngel Llàcer. Es por ello que la conversación entre ambos fue de lo más distendida, con muchas confesiones de lo más personales, pues los dos guardan una buena amistad desde hace más de una década.

La conversación empezó suave, con bromas y cariño, pero no tardó en llegar el momento clave: Llàcer le preguntó sobre el motivo por el que abandonó 'Tu cara me suena': “Lo dejé porque creí en 'Babylon'”, reconoció él mismo. Y añadió: “Había un poco de ego. Pensé: ‘Llegaré y partiré la pana’. Pero no fue así”.

'Babylon Show', el programa que iba a ser su gran salto como presentador, duró solo trece emisiones, y terminó siendo cancelado por su baja audiencia. Eso sí, él lo defiende como una apuesta honesta, no un fracaso, como ya contó hace poco a Jesús Calleja durante su viaje por Nepal.

A pesar del traspié, Latre no guarda rencor. Es más, echa de menos su silla de jurado en el formato que lo ha acompañado durante 13 años. “Volvería cada día”, soltó sin pensarlo. Pero esa plaza tiene ya nuevo dueño: Florentino Fernández. Mientras tanto, Latre sigue ligado a Mediaset, donde será jurado en la próxima edición de ‘Got Talent España’ en Telecinco.