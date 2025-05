Lucas, de Andy y Lucas, desvela la desagradable experiencia que vivió con su hijo a causa de su nariz: "Lo aparté de un tirón de la mesa"

El dúo musical Andy y Lucas vuelve a estar en el centro de la polémica. Tras la reciente noticia sobre la operación de nariz de Lucas, nuevos rumores sobre una presunta pelea entre ambos surgieron luego de un concierto reciente. Testigos cercanos aseguraron que el incidente ocurrió en el camerino, culminando en una discusión a gritos, y que, como consecuencia, Andy terminó hospitalizado debido a una grave lesión muscular.

Ahora, una persona del entorno de los cantantes ha contado cómo es en realidad la relación de ambos y parece que dista mucho de lo que aparentan. "luego aparentan llevarse bien, ¿qué van a hacer? Tienen una imagen que mantener, tienen que mantener sus conciertos. No me sorprende que se hayan podido pegar, en absoluto. O sea, más de una vez ha pasado eso, más de una vez me consta que han podido llegar a las manos". Asegura también que "los dos tienen bastante carácter", que chocan porque "tienen formas de ver la vida muy diferentes" y que "Lucas se echó la responsabilidad encima porque Andy es muy exigente, pero al final ha llegado un momento en el que no se soportan".

Además de por supuestos enfrentamientos personales, Lucas ha vuelto a ser noticia tras conceder una entrevista en la que aprovechaba para contar un desagradable episodio vivido en presencia de su hijo y a causa de su nariz. "Yo todos los viernes recojo a mi hijo del colegio y le llevo a comer un sándwich. Y había dos en la barra – cuenta haciendo referencia a que estaban en un bar – que iban un poco calentitos. Y tal como me ven me dicen: ‘¿Cómo estás? Tú tienes pinta de que te guste…Y yo les seguí el rollo, les dije: ‘¿Qué tal os lo estáis pasando bien?’". Y mientras estaba con su hijo, uno de ellos se les acercó a la mesa y, según cuenta Lucas, el "tipo" "sacó una bolsa de droga o de lo que sea" y se la "tiró delante de su hijo".