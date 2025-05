Sentida despedida en Pasapalabra: inesperada derrota de Rosa

Actores, actrices, cantantes y demás personajes del panorama social se dejan caer cada semana por el plató de Pasapalabra, bajo la batuta de Roberto Leal. El bote final ya ha alcanzado el 1.600.000 euros. En esta ocasión, Hiba Abouk era una de las invitadas y ya ha jugado su último programa de la semana. "Tu último programa y ya te echamos de menos", decían desde el perfil oficial de Pasapalabra.

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

Uno de los fallos más tontos en la historia de Pasapalabra lo cometió este miércoles Rosa en el Rosco. "Con la T, coche, automóvil de uso particular", pronunció Roberto Leal. La concursante gallega desde hace 131 programas no solo no supo resolverlo en la primera vuelta, sino que después dio la respuesta incorrecta: "transporte". "¡Nooo!", lamentó el presentador

Rosa de Pasapalabra. / Telecinco

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente 25 preguntas.