Nacho Duato sentencia a Melody: “No es valiente ni poderosa”

Un nombre está ocupando, muy por encima del resto, titulares y tertulias salseantes en los últimos tiempos. Y es el de la representante de España en Eurovisión, Melody, que, más allá de terminar en una muy mala posición en el concurso musical, después se ha metido en unos cuantos ‘fregados’.

Uno de ellos tiene que ver con su negativa a meterse en temas políticas. Y a ello se ha referido el bailarín Nacho Duato, que ha intervenido en el programa de Cuatro ‘En boca de todos’. Duato ha sido muy claro: "Me cae muy bien Melody, pero hay que crecer y no solo poniéndose tacones y dejándose el pelo largo, sino intelectualmente. No es valiente, porque no dice lo que piensa, ni es poderosa porque ha quedado en penúltimo lugar".

Broncano acusa a Melody de banalizar la salud mental

Otro que también se pronunció sobre la cantante, después de que esta cancelara la visita a su programa, fue David Broncano. Melody decidió no asistir al programa alegando que las bromas realizadas sobre su actuación eran de "mal gusto" y afectaban su salud mental. "Algún programa de televisión se ha reído de que yo me haya ido a mi casa para ver a mi hijo y que necesitara tiempo", explicaba.

Días después, Broncano no se calló y expresó su sorpresa por la reacción de la cantante: "No nos vamos a disculpar en ningún momento". El presentador defendió el tono habitual del programa, señalando que las bromas estaban dentro del estilo característico de 'La Revuelta' y que en ningún caso tenían una intención de ofender.

"Yo creo que la hemos respetado. De hecho, lo miré y lo único que dijimos fue que había cancelado la visita al programa [...] y comenté que había bajado las persianas irónicamente, porque está en una situación difícil", aseguró.

"Entiendo que se haya puesto nerviosa, pero nosotros no hemos aumentado esa presión de ninguna manera [...], de hecho, al final de ese mensaje dije que esperábamos que estuviera bien, que se rehiciera un poco", continuó. Además, también cuestionó las declaraciones de Melody, sugiriendo que banalizaban los problemas reales de salud mental. "Utilizar la carta de la salud mental como si fuese una carta blanca cuando algo te molesta, cuando hay gente que sí que tiene problemas de salud mental, banaliza los problemas de un montón de gente que sí los sufre", concluye.