Joaquín Padilla, cantante de 'La Ruleta de la suerte', desvela el secreto mejor guardado del concurso

El éxito de La Ruleta de la suerte se sustenta sobre tres personas que son las caras visibles del programa: Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla. El vasco lleva ya dos décadas al frente de un programa que sigue fiel a sus principios con una audiencia cada vez mayor. Inseparable es la azafata, que juega un papel fundamental a la hora de descubrir los aciertos de los concursantes en los paneles. Clave es la labor del cantante que ameniza con su voz los ratos de parón entre una prueba y otra.

Todo el mundo ha visto alguna vez un programa matinal que entretiene a la hora de comer con muchos telespectadores intentando resolver los paneles antes que los propios concursantes. Además, el aliciente de poder llevarte el coche si consigues resolver el panel final provoca que mucha audiencia no se despegue del televisor hasta el final cuando ya se engancha con el telediario.

Son pocas las veces que Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla ofrecen alguna entrevista, pero cuando lo hacen suelen desvelar algunos secretos desconocidos para la audiencia acerca de La Ruleta de la Suerte. El último en romper su silencio ha sido el cantante del mítico programa de Antena 3, que suele generar bastantes ampollas entre la audiencia por su calidad musical.

Y es que mucha gente lleva criticando a Joaquín Padilla como cantante de La Ruleta de la Suerte desde su primer día. "Te voy a decir la verdad, a mí me la trae al pairo. En mi móvil tengo teléfonos de artistas top, yo hago un tema de David DeMaría me escribe para darme las gracias y decirme qué dificil porque yo llevo ocho músicos en directo y vosotros solo sois tres. El que sabe de la profesión dice que lo que hago es una putada", critica el cantante acerca de las críticas recibidas en redes sociales.

"No hay ensayo"

Y es que Joaquín Padilla confiesa que no ensaya sus canciones y que sabe cuáles tiene que interpretar con muy poco tiempo de antelación. "No hay ensayo, me muestran un link de YouTube y ya está", advierte. Por lo tanto, el cantante de La Ruleta de la Suerte tiene que lidar también con estas críticas que han llegado incluso a afectar a su familia. "Hubiese matado personas el día que me llama mi hija llorando con 11 años diciendo 'papá he visto en TikTok a un chico que está hablando de que eres lo peor", analiza.

Por último, Joaquín Padilla quiso criticar la actitud de los 'haters' en redes sociales intentando dañar tu imagen detrás de un perfil. "Hay gente con tanta maldad que te llama gilipollas y pone un @ para mencionarte y que lo veas, y también menciona a La Ruleta de la Suerte para que lo vean en tu trabajo", concluye.