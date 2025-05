Uxue López desmiente a 'TardeAR' y deja en el aire la relación entre Aitana y Plex

El programa 'TardeAR' presentado por Ana Rosa Quintana ha difundido supuestamente en exclusiva una conversación con Uxue López, exnovia del toresano Plex. En ella, Uxue López confirmaría que Aitana y Plex están saliendo juntos. Sin embargo, Uxue López ha expresado a través de sus redes sociales que esta información es "completamente falsa".

Según la versión del programa de Telecinco, tras cuatro años de relación con Plex, este dejó a Uxue hace quince días de repente y por teléfono. "Me parece muy triste lo que ha hecho", reproduce el programa 'TardeAR'. Al parecer, según el documento revelado por 'TardeAR', un día Plex le dijo: "Uxue, me he follado a otra. Haz tu vida".

El pasado año, Plex y Uxue López comenzaron a vivir juntos y compartían una perrita. Además, Uxue López posee tres tatuajes relacionados con Plex, como la inicial de su nombre. "No le reconozco". "He estado viviendo en una mentira, en un cuento de hadas", lamentaba supuestamente Uxue López a un periodista de 'TardeAR'.

Uxue López, expareja de Plex: "Completamente falsa"

Ante el alcance de sus supuestas declaraciones que vendrían a confirmar la relación entre Plex y Aitana, Uxue López ha compartido en sus redes sociales un comunicado en el que niega esas afirmaciones: "Por medio del presente escrito, deseo manifestar y dejar constancia pública de que la información difundida, relativa a una supuesta conversación mantenida por mi persona con un periodista es completamente falsa".

Comunicado de Uxue López sobre la información desvelada por 'TardeAR'. / Uxue López

Esta información llega después de que los rumores de una posible relación entre Aitana y Plex sigan aumentando. La cantante, de 25 años, y el creador de contenido, de 23 años, y natural de Toro (Zamora), no solo coincidieron en Japón, sino también en Nueva York, donde Aitana aparece con una camiseta de él en su habitación de hotel.

Por su parte, Aitana ha desatado la emoción con el lanzamiento de "Cuando hables con él", uno de los temas más sentimentales de su nuevo disco que verá la luz el 30 de mayo. La letra de la canción, que ya circula entre sus seguidores, ha sido interpretada como un homenaje velado a Miguel Bernardeau, el que fuera su novio durante casi cuatro años. “Porque a su lado viví mis mejores años”, canta la artista, en una confesión directa y llena de nostalgia.