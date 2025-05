Anita y Montoya conocen el resultado del test de embarazo

Anita y Montoya ya conocen el resultado del test de embarazo realizado a Anita después de que la pareja haya mantenido relaciones sexuales en Supervivientes, de que Anita lleve tres meses sin regla y de que Makoke apreciara que Anita parecía tener barriga, ¿de embarazada?

Para salir de dudas, Anita Williams accedió a hacerse una prueba de embarazo cuyo resultado dio a conocer ayer Carlos Sobera en directo.

En los últimos días, la presentadora Sandra Barneda le preguntó a Anita por las relaciones sexuales: "¿Mantuviste relaciones sexuales con Montoya en playa Misterio?". "En playa Misterio no", respondía Anita, añadiendo que en otro lugar sí y explicando que también han mantenido otra relación con su expareja Montoya.

¿Anita y Montoya, padres?

Tras los análisis pertinentes, Carlos Sobera comunicaba a Anita y a Montoya que Anita sufre un presumible sobrecrecimiento bacteriano intestinal para el cual Anita comenzará un tratamiento. Asimismo, Anita sufre una distensión abdominal por un consumo excesivo de isotónico. Pero no está embarazada por lo que Anita y Montoya no serán padres. "Me alegro, pero me encantaría la paternidad", reconocía Montoya antes de ser eliminado de Supervivientes para sorpresa de todos los concursantes.