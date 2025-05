Advertencia a Cristina Pedroche sobre el colecho entre hermanos con un bebé: "Muerte súbita"

Cristina Pedroche está en la recta final de su embarazo... aunque precisamente su última publicación ha sido para quejarse -más o menos- de que todo el mundo le dice lo mismo "y aún queda", apunta, a menos de un mes de salir de cuentas. Será el mes que viene cuando nazca su futuro hijo, un mes antes de que su hija Laia cumpla dos años.

Hace poco contaba cómo es su momento de dormir con la pequeña: "Jugando, leyendo cuentos, subiendo y bajando de la cama y en la teta hasta que ya por fin le vence el sueño sobre las once de la noche como mínimo". Sabe que lo que le espera no es mejor, de modo que "no tengo prisa de que nazca y todavía confío en descansar algo antes de dormir con los dos a la vez".

Es precisamene este colecho entre hermanos el que ha despertado las alarmas de sus seguidores:

"Ten cuidado, el colecho con un hermano mayor no es aconsejable con bebés menores de 6 meses", le advierten. Y es que lo cierto es que esta práctica es "una de las causas de muerte súbita del bebé", algo abordado por la propia Lucía, mi pediatra.

¿Dormir como un bebé?

Utilizamos la frase “dormir como un bebé” para hablar de un sueño profundo y reparador y, sin embargo, uno de los problemas más frecuentes en los primeros meses de crianza es precisamente la falta de sueño de los niños… y de los padres. Según datos de la Sociedad Española del Sueño (SES), los padres y madres españoles, en el primer año de vida de su bebé, se ven privados de entre 400 y 700 horas de sueño.