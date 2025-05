'La Revuelta' responde a Melody tras Eurovisión: "Con lo que la queremos nosotros"

Tras nueve días de descanso tras su paso por Eurovisión, Melody ofreció ayer su primera rueda de prensa en la que explicó el motivo principal de su ausencia: la conciliación familiar. La cantante sevillana se mostró "dolida" por algunos comentarios en clave de humor que los presentadores y colaboradores de 'La Revuelta' habían realizado tras su paso por el festival de la canción en el que quedó antepenúltima.

"Me ha dolido que algunos compañeros de la misma cadena hayan hecho comentarios despectivos hacia mi actuación" (...) Ha habido algún programa de televisión que se han reído de que yo me haya ido a mi casa a ver a mi hijo y que necesitase tiempo", criticó.

En la misma línea, Melody cuestionó esa "doble moral" del espacio televisivo conducido por David Broncano. "No me gusta que pida un descanso y se vaya a mi cuello. Y que se burlen de mí, de que igual estoy en mi casa con las persianas bajadas".

Broncano, tras enfadarse del enfado de Melody: "Estoy vendido"

Por alusiones, Grison sacó el tema en La Revuelta: "Melody se ha enfadado". "¿Se ha enfadado? ¿Melody?", preguntaba sorprendido David Broncano. "Sí, dice que nos hemos metido con ella, con lo que la queremos nosotros", apostillaba Grison. "Pero admite disculpas", añadía Ricardo. "Hay que hacer el programa en directo para enterarme de las cosas, vengo aquí y estoy vendido ahora", respondía David Broncano.

En palabras de Ricardo, Melody ha sido "educada" y David Broncano prometió escuchar sus declaraciones para ofrecer una contestación adecuada en caso de que le hubiera citado, recordando también que Melody había sido invitada varias veces y la última de ellas la canceló a última hora. "Un buen chiste si no viene con disculpas luego no es un buen chiste", concluía Ricardo. "Perdonad porque no estoy al tanto de esto", comentaba David Broncano.