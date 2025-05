Montoya explota en 'Supervivientes': "Yo me piro, esto es lamentable"

Del posible embarazo al enfado en Supervivientes. Esa es la secuencia experimentada por Montoya y Anita en su relación. En los últimos días, Makoke deslizaba la idea de que Anita podría estar embarazada tras las relaciones sexuales mantenidas con Montoya en Honduras durante el concurso.

Actos sexuales que Anita no negaba aunque puntualizaba las ubicaciones, asegurando que en Playa Misterio no habían copulado.

De igual modo, Makoke comentaba que Anita lleva varios meses sin regla. De ahí las dudas acerca de un posible embarazo. Por este motivo, Anita se someterá a un test de embarazo para despejar cualquier tipo de duda.

Montoya: "¿No lo entiendes?"

Sin embargo, tras el dulce momento de pensar que quizá Montoya y Anita tendrían un hijo en común, ha llegado la bronca. El reparto de comida ha sido de nuevo el detonante para una nueva discusión en la isla. Tras defender a Terelu, Montoya se ha derrumbado al sentirse incomprendido por sus compañeros y en especial por Anita. En este sentido, Montoya ha lamentado que sus opiniones no valgan nada: “No entendéis lo que yo he opinado, ¿no? (...) Yo me piro, esto es lamentable”, se quejaba entre sollozos.

Montoya, Anita o Carmen serán uno de los expulsados

Tanto Anita como Montoya son dos de los concursantes nominados de 'Supervivientes' junto a Carmen Alcayde. Uno de los tres abandonará la isla esta semana.