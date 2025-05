Este es el único concursante de "Pasapalabra" que tiene club de fans

Algunos concursantse de Pasapalabra calan tanto a la audiencia que tienen hasta club de fans. Pese a llevar ambos muchos, no hablamos ni de Manu ni de Rosa, aunque ambos son tan queridos que podrían tenerlo perfectamente. En cambio, hay un exconcursante que sí lo tiene y, sin embargo, no ganó el bote del concurso de Antena 3. Se trata del Guardia Civil Luis de Lama, un participante que ha sido muy querido por el público y sigue en la memoria de muchos espectadores.

Buena prueba de ello es que su club de fans sigue activo y recientemente le hicieron un regalo muy especial: una camiseta personalizada con el Rosco que incluye su nombre y el de Pasapalabra. El propio Luis ha compartido esta ropresa en redes sociales.

"Buenos días Luis, aquí te mando un regalo como muestra de agradecimiento. GRACIAS por permitirme estar a tu lado después de salir del concurso. Es muy fácil promocionarte. Siempre disponible, cercano... Un crack", recoge la misiva. "El único exconcursante de Pasapalabra que tiene CLUB DE FANS", apostilla. Su seguidora acaba con un mensaje de ánimo: "No te desanimes, ojalá después de la era Rosa/ Manu, vuelvas al programa y esta aventura continúe... ESTUDIA. Tienes a un ejército de FANS esperando".

Manu y Rosa, a por todas

Efectivamente, ahora son Manu y Rosa los que se baten en duelo cada tarde. El madrileño lleva 259 programas y ya es el tercer concursante más veterano de Pasapalabra, y la gallega lleva 129 y es la primera mujer en superar la barrera de los 100 en esta etapa de Pasapalabra en Antena 3. El bote poco a poco va creciendo y ya asciende a más de 1,6 millones de euros.

Manu cumplió el pasado 16 de mayo un año en Pasapalabra y reveló a Roberto Leal, el presentador, cuánto le había cambiado la vida. "Ha sido el mejor año de mi vida. Porque me ha cambiado por completo todo. Tanto la relación con la gente, mi rutina, mis hábitos, todo… Y he conocido gente maravillosa. Es que no puedo estar más encantado, vaya", confesó.

Pasapalabra es un formato de concurso televisivo que combina elementos de agilidad mental, conocimiento general y entretenimiento, logrando atraer a una amplia y diversa audiencia. El núcleo central del show es una serie de pruebas lingüísticas y de conocimiento que los concursantes deben superar para avanzar a la fase final.