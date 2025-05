Melody desmiente las acusaciones tras Eurovisión: "Nunca lo he hecho ni lo haré"

Pese a la amargura de su resultado en Eurovisión, donde quedó antepenúltima con 'Esa diva', Melody está de dulce. La cantante sevillana acaba de lanzar 'El apagón', un nuevo tema bailable que a buen seguro sonará en las discotecas durante este verano. En la canción, Melody canta frases como "He tocado fondo y me toca salir" y este lunes Melody ha dado la primera rueda de prensa oficial tras su paso por Eurovisión.

Mucho se había especulado sobre los motivos que habían llevado a Melody a cancelar su agenda con Radio Televisión Española tras su paso por el festival en el que no obtuvo un buen resultado. La cantante decidía viajar directamente a su Andalucía natal para reencontrarse con su familia no sin antes avanzar que daría explicaciones. “Os merecéis una charlita. Vamos a hablar con claridad sobre lo que he vivido y lo que opináis vosotros también”, comentaba.

"No todo ha sido un camino de rosas"

Pues bien, tras nueve días, la "charlita" ha llegado este lunes y Melody se ha desahogado. “Los artistas muchas veces tenemos dificultades que nadie sabe", ha comentado en referencia a los cambios de vestuario o a la coreografía. “No todo ha sido un camino de rosas. Antes de terminar, comuniqué que necesitaba unos días de descanso. Estaba agotada. Quería estar con mi hijo, retomar mi vida. Me ha sorprendido el revuelo que se ha montado. Sobre todo, cuando se habla tanto de la conciliación familiar".

Eso sí, Melody ha salido al paso de las "falsas" acusaciones. "Se han dicho cosas que no son verdad, como que había echado a gente del camerino. Nunca lo he hecho ni lo haré. Mi calidad humana no me lo permite", ha justificado.

Sobre Israel, Melody ha querido zanjar que "hay cosas que no tienen nada que ver con la música" y por eso no se iba a pronunciar. "Me gustaría que se respetase el origen por el que se creó Eurovisión: unir a los pueblos a través de la música. Deseo que todos los conflictos del mundo se aclaren. Nos merecemos disfrutar de la vida. Ese es mi rol como artista. Quería dejarlo claro: los derechos de las personas están por encima de todo". "De temas políticos no puedo hablar porque lo tengo prohibido por contrato, solo quiero que haya amor y paz".