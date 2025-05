Isa Pantoja ya está de 37 semanas

Isa Pantoja está a punto de dar a luz. La hija de Isabel Pantoja, que se convertirá de nuevo en abuela, se encuentra en la semana 37 de su gestación. Es decir, en cualquier momento, podría dar a luz a su segundo hijo. En la recta final de su embarazo, ella y Asraf Bueno han llenado su vida de ilusión y viene a completar la familia que ya formó cuando nació su primer hijo, Albertito, hace ya 11 años.

El niño, fruto de su relación con Alberto Isla cuando era muy joven, nació por cesárea, de ahí que la propia Isa haya reconocido sentir cierto miedo de cara a su segundo parto ya que "si es vaginal, seré primeriza".

El nombre y apellidos del bebé

Yamal o Amaranto son algunas de las opciones que han barajado, aunque todavía ningún nombre es oficial. Es probable que no lo comuniquen hasta el momento en el que nazca. Lo que sí están claros son los apellidos, es decir, su orden. Aunque en un principio Isa y Asraf contemplaron la posibilidad de ponerle el apellido Pantoja en primer lugar a su bebé, la hija de la tonadillera ha decidido finalmente descartarlo. Y no por desinterés, sino por coherencia emocional. La joven ha explicado que pensaron en esa opción porque el apellido real de su marido no es Beno, sino uno mucho más largo y difícil de pronunciar.