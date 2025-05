El récord de cero aciertos en el Rosco de "Pasapalabra"

Nervios, bloqueos, desconocimiento... ¿es posible tener cero aciertos en el Rosco de Pasapalabra? La respuesta es sí. Un concursante ostenta este "récord" y ocurrió no hace mucho, en 2023. Al contrario de lo que se pueda pensar, ese Rosco en blanco no responde a una mala jugada, sino a la increíble hazaña de su rival. ¿Te suena?

Estamos hablando del último duelo entre Rafa Castaño y Orestes Barbero. Rafa se llevó el mayor bote de la historia de Pasapalabra en Antena, con 2.272.000 euros, tras resolver del tirón las 25 letras. Algo increíble. Esa brillante participación dejó en blanco (en todos los sentidos) a Orestes, que llevaba 360 programas, muchos más que Rafa (197). El histórico concursante burgalés no pudo sumar ni un acierto en el Rosco. Ni siquiera llegó a hablar.

Hoy en día, con Manu y Rosa, que protagonizan Roscos muy reñidos cada tarde, parece imposible que este récord se repita. Pero todo es posible. Puede ser que uno de los dos sorprendan un día a la audiencia resolviendo las 25 letras de golpe y llevándose un bote millonario, que en la actualidad ya supera los 1,6 millones de euros. Es, de hecho, el cuarto más elevado de la historia del concurso que presenta Roberto Leal.

De momento, el último Rosco se lo llevó Manu. Rosa cometió una nueva "rosada", como así define la gallega sus meteduras de pata. Sucedió cuando Manu ya se había plantado con 22 aciertos.

"Doctrina según la cual a las verdades fundamentales se llega por la fe y no por la razón", dio Roberto Leal como definición. Y Rosa contestó: "Fidelismo". Sin embargo, la gallega rápidamente supo que esa no era la respuesta correcta y se autocorrigió llevándose las manos a la cabeza: "Fideísmo. Quise decir fideísmo. ¡Dios mío!". "Fideísmo, sí, era lo que quería decir. No sé por qué he dicho fidelismo", apostilló. Y efectivamente era fideísmo, como confirmó segundos después el presentador.

A pesar de ese fallo, El Rosco para Rosa no acabó ahí. Pero la gallega dio una pista antes de continuar: "La hemos liado porque no hay más". Fue su manera de decir que no sabía más letras y que iba a arriesgar. Así que arriesgo una vez y falló. Y arriesgó otra y volvió a fallar. El resultado: Rosa quedó eliminada con 21 aciertos y tres errores y en el próximo programa tendrá que ir a la Silla Azul.

Pasapalabra es un formato de concurso televisivo que combina elementos de agilidad mental, conocimiento general y entretenimiento. El objetivo último es completar correctamente un rosco de palabras, conocido como "El Rosco", una rueda de 25 definiciones, cada una correspondiente a una letra del abecedario, en un tiempo limitado. Esta última fase es la parte más icónica y esperada del programa.