La audiencia, enfurecida por el comentario de un concursante de la Ruleta de la Suerte

¿Ves "La ruleta de la suerte"? Es uno de los programas más longevos de la televisión con miles de seguidores por su formato familiar, divertido y que llama la atención de jóvenes y mayores. Sus altos índices de audiencia hace que no se escape del látigo de las redes sociales.

Hoy en día, a los tuiteros, titktokers o instagramers no se les escapa una polémica que comentar en sus comunidades. Y en este caso ha sido TikTok el que ha "denunciado" un comentario de un concursante de la Ruleta. "¿Te consideras machista?", se preguntaban con mofa en redes sociales. El participante en cuestión ganó un centro de planchado en una de las tiradas del programa y soltó "a mi mujer le va a venir fenomenal".

Un comentario que pronto entendió que no era apropiado y añadió "no porque ella lo tenga que hacer, que me toca planchar a mí". El presentador, Jorge González, acotumbrado a salir al rescate de los concursantes le espetó: "No te voy a hacer que lo repitas para no quedar muy mal".

La azafata

Si por algo es conocida Laura Moure, además de por ser una de las caras visibles y pieza fundamental de 'La ruleta de la suerte', es por su desparpajo y simpatía. Ya han pasado diez años desde que se convirtió en azafata del programa de Antena 3. El pasado enero declaró que "al principio intentaba cumplir" con lo que se esperaba de ella, pero poco a poco fue sintiéndose más cómoda: "Ahora dejo que todo fluya y salga espontáneamente". Y se nota.

A sus 39 años, acaba de darse el 'sí quiero' con su novio Kiko, con quien llevaba compartiendo su vida desde hace 23, toda una vida. Las fotos que ha compartido en sus redes sociales de la postboda no hacen más que confirmar su singularidad. Laura ha desvelado su álbum de fotos más personal en uno de los momentos más importantes de su vida. "¡Viva los novios!", comenzaba el pie de foto de la publicación, junto a los agradecimientos pertinentes.