Roberto Leal se derrumba: "¡Qué llorera!"

Roberto Leal es la pieza fundamental de Pasapalabra. El carismático presentador le aporta su propio estilo a un concurso donde hace sentir a gusto a todo el mundo. El andaluz lleva ya varios años al frente de un programa que tiene en vilo a toda España cada tarde. Manu y Rosa compiten en la actualidad por completar las 25 definiciones de un Rosco que todavía se les resiste a ambos a pesar del buen nivel mostrado cada día y su habilidad para superar la fatídica Silla Azul.

No hay cosa que más feliz haga a Roberto Leal que entregar un bote de Pasapalabra que lleva un año buscando dueño. El presentador es el encargado de dictar las definiciones para que Manu y Rosa puedan acertar la palabra y sumar un nuevo acierto a su casillero. El último ganador de Pasapalabra fue Óscar Díaz hace ya más de 365 días. El madrileño fue capaz de superar a Moisés Laguardia en un duelo histórico para llevarse los 1.860.000 millones de euros.

Durante un programa de esta semana, Roberto Leal se emocionó al recordar el momento más bonito que ha vivido como presentador de Pasapalabra. Y es que lo humano juega un papel fundamental en el concurso. Tanto los invitados como los concursantes tienen detrás una historia personal que conmueve a toda España.

Manu y Rosa durante su participación en 'Pasapalabra' / Atresmedia Comunicación

Fue durante la presentación de los invitados cuando Roberto Leal les preguntó si habían estado presentes en algún programa en los cuales se entregó el bote. "Yo no he vivido ningún bote, espero vivirlo hoy. Tengo muchas ganas de vivirlo, tiene que ser muy emocionante", explicaba Cristina Medina. Y es que no solo el ganador y su rival perdedor quedan para la historia, sino que los invitados se quedan con ese recuerdo para siempre.

"Todos en una nube"

"En ese momento estamos todos en una nube, pero luego cuando ya ha pasado el tiempo, lo vuelves a ver en casa tranquilamente y ves la cara de los invitados. Es bonito", afirma Roberto Leal, que ya ha vivido un par de botes durante su carrera como presentador de Pasapalabra.

"Creo que todos me emocionaron, igual el primero, el de Pablo Díaz que os pillaba durante la pandemia fue el más emocionante", confesó Manu. Por su parte, Rosa recuerda con más cariño el bote ganado por Óscar Díaz. "Fue muy emotivo para mí".

Roberto Leal quiso recordar ese bonito día en el que el violinista ganó el bote y se llevó 1.828.000 euros. "Qué llorera. Fue mi primer bote, fue increíble. Nos cogió a todos con el pie cambiado. Fue muy bonito", recordó el presentador.