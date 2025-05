Roberto Leal deja "Pasapalabra"

Roberto Leal ha dado el salto a la interpretación. O al menos, lo ha intentado. En el último programa de Pasapalabra, el de este viernes, el presentador se animó a hacer sus primeros pinitos como actor delante de Oliver Ruano, Xavier Deltell, Elena Ballesteros y Elena Furiase. Ocurrió durante la prueba musical con Oliver Ruano y Elena Furiase como jugadores.

Ninguno de los dos supieron adivinar el título de la canción que sonaba (la de "Mamiii", de Karol G y Becky G), así que Roberto Leal pasó a dar la pista: el título del tema dicho con otras palabras. "Atentos al matiz de interpretación que le voy a poner a esta frase, porque ahí esta la clave", dijo. Y se lanzó: "La mujer de Papiii". Con varias íes. Furiase anduvo más rápida que Ruano y contestó no del todo convencida: "¿Mamiii?". Correctísimo. "Te has dado cuenta que mi carrera como actor ha empezado y ha acabado aquí mismo", le dijo Leal.

El Rosco de este viernes fue especialmente intenso. Manu ya se había plantado con 22 aciertos cuando Rosa cometió un garrafal fallo. "Doctrina según la cual a las verdades fundamentales se llega por la fe y no por la razón", dio Roberto Leal como definición. Y Rosa contestó: "Fidelismo".

Sin embargo, la gallega rápidamente supo que esa no era la respuesta correcta y se autocorrigió llevándose las manos a la cabeza: "Fideísmo. Quise decir fideísmo. ¡Dios mío!". "Fideísmo, sí, era lo que quería decir. No sé por qué he dicho fidelismo", apostilló. Y efectivamente era fideísmo, como confirmó segundos después el presentador.

A pesar de ese fallo, El Rosco para Rosa no acabó ahí. Pero la gallega dio una pista antes de continuar: "La hemos liado porque no hay más". Fue su manera de decir que no sabía más letras y que iba a arriesgar. Así que arriesgo una vez y falló. Y arriesgó otra y volvió a fallar. El resultado: Rosa quedó eliminada con 21 aciertos y tres errores y en el próximo programa tendrá que ir a la Silla Azul.

