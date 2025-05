Patricia Pardo: "Trabajar o amamantar"

Patricia Pardo y Christian Gálvez están más unidos que nunca. Hasta el punto de que no se quieren separar ni por trabajo. La familia al completo viajó a Roma para acompalar a la periodista durante la cobertura mediática del cónclave y proclamación de León XIV como papa. Telecinco envió a Patricia Pardo a Roma para seguir la actualidad sobre la elección del nuevo Papa. Han pasado una semanas desde que el mundo conociese al nuevo Papa, pero la periodista ha contado ahora cómo fue ese viaje a nivel personal. La acompañó su familia. Christian Gálvez y su hijo se desplazaron a Roma para estar junto a ella.

Un gesto que la comunicadora ha agradecido a través de sus redes sociales. "Gracias familia por el enorme esfuerzo que habéis hecho al acompañarme", empieza diciendo en un texto que ha querido compartir en Instagram.

Se dirige especialmente a su pareja "porque al decidir acompañarme desde el primer momento no tuve que elegir entre una cobertura que me apasionaba o seguir amamantando a mi niño", expone. Para la periodista ha sido muy reconfortante tener cerca a los suyos en un momento tan especial de la historia que le contó tocar para Telecinco. "Teneros cerca ha sido el mayor lujo de mi vida", confiesa.

Los 45 de Christian

Pero ha habido más. Con motivo del cumpleaños del también comunicador, Pardo ha querido dedicarle también públicamente unas palabras a su marido:

"Gracias por enseñarme que cumplir años es aprender a vivir con la mirada de un niño. La tuya, siempre dulce, enérgica y entusiasta, me hace pensar que 45 años más no van a ser suficientes para disfrutarte todo lo que quiero. Tendré que volver a encontrarte en la próxima vida, una sola me sabe a poco. Me será fácil, esa luz tuya me guiará donde estés.

Siempre a tu lado en el camino, amor mío. Lo mereces todo".