Altercado de Gloria Camila con la Policía

Gloria Camila, la hija de José Ortega Cano, ha sufrido un altercado en el que acabó interviniendo la Policía. Lo han contado en el programa de "TardeAR". Según un testigo, la hija de Rocío Jurado entró en una cafetería y dejó a su perro atado fuera durante 45 minutos. En ese tiempo, el perro de Gloria Camila se avalanzó sobre otro perro y otra persona acabó llamando a la policía "porque se estaba saltando la ley", dice el testigo.

Gloria Camila aseguró que su perro no estuvo tanto tiempo y explicó que "viene un hombre y me dice alterado y de malas maneras que el perro ahí no puede estar (...) Me dice que hay una nueva ley (...) que sabe quién soy yo y que le da igual quien sea, vino como de provocador".

Desconocedora de la ley

Al final acabó llegando la policía. "Me dicen que hay una parte donde se pueden atar a los perros pero que hay una ley nueva y ya está, yo me voy con mi perro. No conocía la ley, pero eso no me exime, ahora ya no dejaré al perro y ya está", señaló.

Según la nueva ley, está prohibido mantener a los animales atados sin la supervisión presencial de su cuidador. En concreto, ya no puedes dejar al perro atado a la puerta de un supermercado, tienda o bar mientras estás tú dentro.

Gloria Camila se prodiga muy poco en los platós de televisión y está centrada en sus estudios de Derecho... aunque no conozca bien la nueva Ley Animal. Sin embargo, hace poco tiempo se sentó en "DeViernes" y su comparecencia acaba salpicando a varios miembros de su familia, como su hermano José Fernando y también sobre gente que en su día estuvo en su vida y que acabó saliendo por la puerta de atrás y con más de una polémica en ciernes como Kiko Jiménez o Ana María Aldón.

Pero, a pesar de las polémicas de la influencer, también hay tiempo para el amor y es que tras la última ruptura de la hija de Ortega Cano ha sido pillada con quien podría ser su nueva ilusión. Juanito Coca, actor y con quien la influencer parece compartir un momento de complicidad.