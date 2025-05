Matías Prats hace historia al cumplir 50 años en los informativos y más de 10.000 ediciones a sus espaldas: "No vislumbro el final"

Este mes de mayo, Antena 3 Noticias celebra un hito sin precedentes en la televisión española: Matías Prats cumple 50 años como rostro de los informativos y supera la cifra de 10.000 ediciones presentadas, una marca que ningún otro periodista ha logrado en España ni en Europa.

Desde que debutó ante las cámaras, Prats ha sido testigo y narrador de momentos clave de la historia reciente: desde la muerte de Franco y el golpe del 23-F, hasta el 11-S, el 11-M, la abdicación del rey Juan Carlos o la erupción del volcán de La Palma. A lo largo de estas cinco décadas, ha pasado de informar en una televisión en blanco y negro con solo dos canales a liderar en un ecosistema con múltiples plataformas y audiencias fragmentadas.

El presentador ha señalado que su primera vez en pantalla pudo haber sido la última: "Era inexperto y bastante soso", recuerda con humor, pero el 23-F fue su auténtica prueba de fuego. Desde 1998 en Antena 3, su incorporación marcó un antes y un después para la cadena, convirtiéndose en el rostro de referencia en los informativos. Junto a Susanna Griso o Mónica Carrillo, ha presentado coberturas tan memorables como la caída de las Torres Gemelas o la declaración del fin de ETA.

Antena 3 Noticias Fin de Semana, edición que presenta desde 2014 junto a Mónica Carrillo, lidera por quinto año consecutivo y ha crecido esta temporada hasta registrar su mejor dato desde 2007 en su edición de sobremesa. La edición de las 15:00 horas alcanza un 21,1% de share y la de las 21:00 horas un 11,9%, consolidando el dominio informativo de la cadena.

A sus 71 años, Matías Prats continúa sin poner fecha al final de su carrera. "Me siento afortunado de haber contado la historia durante tanto tiempo", ha afirmado. "De momento no vislumbro el final, así que me van a tener que soportar todavía un poquito más".