Tania Llasera y su pérdida de peso: "Ya no te aguanto"

"Ya no se como decir que no va de peso la vaina". Tania Llasera no se resigna a asumir que la gente piense que se ha puesto a dieta para perder peso. La comunicadora de 45 años ha llegado a pesar 93 kilos y se encuentra "estupenda y fuerte", sin embargo, también estaba "descontrolada hormonalmente hablando y a nivel de cansancio", motivo por el cual decidió ponerse en manos de una endocrina para "mejorar mi calidad de vida".

Los resultados ya se aprecian a pesar de que "solo he perdido un kilo" porque "la inflamación, la retención de líquidos, las digestiones pesadas y las hormonas influyen mucho", apunta, sin dejar de perder de vista que no se trata de una cuestión de gordura o delgadez, sino de salud y buena calidad de vida.

Reacciones

Llasera tiene un ejército de seguidores. Sin embargo, no todo el mundo la alaba. De hecho, a raíz de su última publicación una seguidora le confesaba esto: "Jo, siempre me has encantado... pero ya no te aguanto". Otra, en cambio, le hace reflexionar: "Tania, me parece bien que quieras aceptar que tu cuerpo ha cambiado, el mío también, pero no te da igual. No intentes aparentar ser feliz y ponte manos a la obra porque si lo fueras y no te importara, no estarías siempre hablando de lo mismo y te lo digo desde el cariño porque estoy pasando por ahí, pero ni me da igual ni estoy a gusto con mi cuerpo cuando siempre he estado delgada y ahora con tres tallas más".

La reivindicación de los kilos

Tania Llasera es la escenificación en persona de la reivindicación de los kilos. El peso no importa para ella después de haber engordado unos 30 kilos más respecto a cuando salía en la televisión, una época en la que "comía fatal, bebía mucho café y fumaba", cosa que ahora no hace. Usa una XL y "a veces" una XXL pero está en cantada con su talla 46-48. El peso no le obsesiona y da naturalidad a la carne. Pese a ello, cada vez que hace un directo -es muy activa en sus redes sociales- se encuentra de todo: una mayoría aplastante de gente que alaba su forma de es y de mostrarse, y alguna voz discordante que intenta ridiculizarla: "¿Y tu marido qué piensa de todo esto?" o "Qué pena con lo guapa que eras".

