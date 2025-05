Tamara Gorro, en shock y con el corazón de roto: "Vuela alto, mi bebé"

Solo quien tiene o ha tenido un perro sabe lo mucho que se les llega a querer hasta ser uno más de la familia. Literalmente. Si no, que se lo digan a Tamara Gorro. La influencer ha sorprendido con unas declaraciones en sus redes sociales en las que pone lo siguiente: "Vuela alto, mi bebé". Si de primeras muchos se llevaron las manos a la cabeza al pensar que una desgracia habría ocurrido en el seno de su familia, las imágenes de su perro Negrito contextualizaron el mensaje. Su mascota ha fallecido.

Tamara Gorro ha publicado imágenes de su perrito junto a su familia llamándole cariñosamente "mi bebé". La influencer cuenta cómo ha sido su marcha: "Así, sin avisar, te has marchado. Nunca olvidaré cuando te cogimos por primera vez viviendo en Rusia, alegre, juguetón y muy mimoso. Desde ahí te convertiste en nuestro león favorito. Nos dejas un vacío muy grande mi querido Negrito, tan jovencito... Tu hermanito Chigu está tremendamente triste, tus niños solo lloran y te quieren ver… y yo, yo estoy shock".

El mensaje de Tamara

Consciente de que la muerte forma parte de la vida, "joder cómo duele", se lamenta la comunicadora, que deja claro que "siempre estarás con nosotros".

El duro varapalo de Tamara llega unas semanas después de la llegada del libro de Tamara Gorro a las librerías... y ya van seis: "Ahora que vuelvo a vivir". En este trabajo habla sobre cómo gestionar la tristeza, afrontar los miedos y volver a creer en ti.

Tamara Gorro asegura que tiene vértigo porque comparte en el libro, publicado por la editorial Harper Collins, "algo que no me atrevía y decidí que era lo mejor para mí, liberación… así lo llamaría". Así que sus seguidoras están ya deseando empezar a pasar las páginas de este libro,

En este tiempo, según detallaba la influencer en sus redes sociales, "he vivido muchos momentos inolvidables, otros que aún me cuesta recordar y que siguen doliendo; he dejado más de una piedra en el camino, he vuelto a caer y también a levantarme; he vuelto a pellizcarme el alma, he llorado lo que no está escrito; pero también he reído y he aprendido a ver que lo más valioso lo tenía conmigo".