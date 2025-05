Aitana... y la botella de aceite que cuelga de su bolso

La cantante Aitana Ocaña saca disco y ya está contando los días para el lanzamiento de su cuarto trabajo, "Cuarto Azul". Será el próximo 30 de mayo, Aitana se encuentra en Madrid inmersa en los ensayos para la presentación del que ha confesado que es su álbum "más íntimo" y personal, del que forma parte su hit '6 de febrero' y en el que colabora con artistas de la talla de Myke Towers, Alaska o Danny Ocean.

Y a pesar de que esta nueva etapa en su carrera está marcada por el azul, llegando incluso a cambiarse el color de pelo, ha dejado sin palabras a sus seguidores luciendo por las calles de la capital un look informal con un absoluto protagonista, un complemento tan sorprendente como llamativo en amarillo, uno de los tonos que más veremos este verano.

Apasionada de la moda y de las tendencias más 'in' de la temporada, Aitana ha hecho un guiño a nuestro país que demuestra lo orgullosa que está de España. La cantante de 'Las babys', que vive a caballo entre Madrid y Miami, siempre ha defendido la gastronomía y los productos nacionales, y lo ha vuelto a demostrar estrenando un bolso en el que lleva nada más y nada menos ¡que una botella de aceite!

Un llamativo complemento en color amarillo en el que destaca una botella de aceite de oliva colgando, una de las señas de identidad de España en todo el planeta, que ahora se convierte en el gran protagonista de su look preferido para este verano.

Un original bolso que causará furor y cuyo diseñador no ha revelado por el momento, aunque no dudamos que en cuanto lo haga no tardará en agotarse.