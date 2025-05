Jorge Javier Vázquez carga contra la canción de Melody en Eurovisión: "Un delirio cañí rancio"

Jorge Javier Vázquez no ha pasado por alto la final de Eurovisión 2025 y ha centrado su nuevo artículo en Lecturas en la figura de Melody, representante española en el certamen. Con su habitual tono irónico y directo, el comunicador no se ha mordido la lengua al valorar la propuesta que la artista defendió en Basilea el pasado sábado.

"Estuve todo el sábado cantando el estribillo de 'Esa diva', hecho que califico de milagroso teniendo en cuenta que la canción me parece una birria tendida al sol. Mala de solemnidad y un delirio cañí rancio", escribe el presentador de 'Supervivientes', dejando clara su opinión sobre el tema. Aun así, reconoce que ha acabado aprendiéndose la letra: "Me la he llegado a aprender porque como 'emo sido bombardeados' por tierra, mar y aire. Hasta el hartazgo. Sin descanso. De una manera inmisericorde".

Tras preguntarse qué camino debería tomar ahora Melody, Jorge Javier no escatima elogios hacia su entrega: "No ha podido hacer más ni mejor. Siempre contenta. Siempre positiva. El problema es que su talento está muy por encima de todo lo que se le ofrece. Todos la amamos". En ese sentido, considera que la cantante ha sabido jugar su papel en Eurovisión: "Ha jugado bien su papel de diva. Quizás en algunos momentos en exceso".

A modo de recomendación, le lanza una reflexión para el futuro: "Ahora que ha pasado el souflé debería rebajar unos cuantos tonos para no caer en la caricatura. Melody no tiene que demostrarnos nada. Ahora son los profesionales los que deben estar a su altura y ofrecerle retos con los que pueda desplegar toda su artillería artística".

En su despedida, el presentador insiste en que la artista andaluza tiene lo necesario para brillar si quienes la rodean están a la altura: "Ella, que lleva tantos años de oficio a sus espaldas, debe afinar su instinto y formar un equipo que la coloque donde merece estar. Lleva demasiados años trabajando para demostrar que es una estrella. Lo es. Todos lo sabemos. Ahora toca que se pongan las pilas los otros".