“Hazme una perdida”, la metedura de pata de Juanra Bonet con la reina Letizia

El popular presentador Juanra Bonet se pasó ayer por el plató de ‘El Hormiguero’ para hablar sobre su nuevo y esperado proyecto en Antena 3: ‘Traitors’. Un formato, apuntan desde la cadena de Atresmedia, que es “innovador de misterio, estrategia y traición que promete mantener a los espectadores pegados a la pantalla desde el primer minuto”.

Pero si algo deja siempre Juanra Bonet, agregan, son grandes anécdotas debido a su carácter sencillo y natural. Y esta vez... ¡no iba a ser menos! “Nada más comenzar el programa, el presentador ha comentado su primer evento nada más llegar a la cadena hace ya 10 años, donde conoció a la mismísima... ¡reina Letizia! Debido al carácter desenfadado y campechano de la monarca, a Juanra se le olvidó quién era ella”.

“Manel Fuentes me miró cómo diciendo: ‘Tú eres tonto’”

En concreto, lo que le pasó a Bonet, que antes de empezar a contar la anécdota reconoció estar “sudando por sitios nuevos”, sucedió en el 25 aniversario de Antena 3. Este fue el relato que hizo el presentador ante Pablo Motos: “Se hizo un cóctel con los reyes. Yo acababa de llegar a la cadena. Nos saludaron y pienso: ‘Fíjate, qué gracia, la reina saludándome, cuando hace 15 días estaba en el ‘Caiga quien Caiga’ gritando para que me cogiera las gafas’. Después empezaron los canapés y se hizo un corrillo con diversos presentadores, entre ellos Manel Fuentes, que me dijo que me acercara. Empezó una conversación casual y se me olvidó la reina. Sentí normalidad, campechanía, yo casi no abrí la boca, pero al despedirse dijo que tenía al día siguiente un evento sobre ciencia. Yo le dije: ‘Qué interesante’, y ella me contestó: ‘Pues vente’. Entonces yo solté: ‘Hazme una perdida’. Ella se despidió amablemente y Manel me miró con una cara como diciéndome. ‘Tú eres tonto’. Me sentí fatal, pero lo arreglé el año pasado cuando imité a Bárbara Rey en ‘Tu cara me suena’”, finalizó Bonet ironizando con su anécdota.

Tras esto, explican en Antena 3, Pablo Motos quiso saber cómo fue el día en el que confundieron a Juanra con un camello. Tal y como contó, en una discoteca le llegaron a pedir droga hasta en dos ocasiones porque se pensaban que todas las personas que salen en televisión consumen sustancias estupefacientes.