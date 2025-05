Adara Molinero cuenta por primera vez lo que le está ocurriendo a su hijo: "Es un niño o una niña"

Adara Molinero ha explotado. A pesar de que cuenta su vida en redes sociales porque "me da la gana", otra cosa es cuando el asunto toca de forma directa a su hijo Martín, fruto de su relación con Hugo Sierra. Sin embargo, en esta ocasión, la madrileña se ha pronunciado sobre su hijo por una razón muy diferente a la que acostumbra, todo a raíz de una serie de comentarios malintencionados hacia el menor. "Nunca he hablado públicamente de esto, pero ya me toca los...".

Y ha dicho esto: "Mi hijo se llama Martín. No es un árbol ni una etiqueta. Es un niño libre, feliz y con una sensibilidad preciosa que ojalá muchos tuvieran", cuenta la influencer.

"Me alucina que, con lo poco que comparto de él, haya gente que ya se sienta con derecho a juzgar si "es chico o chica", cómo debe vestirse o qué le tiene que gustar. Vuestros prejuicios no van a tocar su libertad, pero sí están consiguiendo que cada vez me den menos ganas de mostrar nada de él. Ni de espaldas. Qué triste tener una mente tan pequeña y frustrada como para soportar ver a un niño siendo simplemente él", ha zanjado la hija de Elena Rodríguez, que se ha despachado a gusto.